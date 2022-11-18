Медведев предупредил расстрелявших пленных россиян украинцев о "чистой каре" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 18 ноября заявил, что украинские военные, устроившие расправу над российскими военнопленными, должны понести наказание в виде "чистой кары". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, уголовное наказание состоит из двух элементов: кары и условий для исправления и перевоспитания виновного.

- И только смертная казнь - чистая кара по понятным причинам. По принципу "жизнь за жизнь" известному еще с ветхозаветных времен, - написал Медведев в своем посте.

Напомним, в российском Минобороны сообщили, что украинские военные намеренно убили попавших в плен российских военнослужащих. Всего они расстреляли более 10 человек. После этого Следственный комитет РФ завел уголовное дело по факту массового расстрела.

Реакция последовала и со стороны МИД РФ. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова сообщила, что МИД потребовало от международных организация осудить расстрел российских пленных, а также призвало провести тщательное расследование ситуации.