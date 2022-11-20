Экс-премьер Японии Мори обвинил Зеленского в страданиях украинцев

В Японии обвинили Зеленского в страданиях украинцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В страданиях украинцев из-за длящегося конфликта виноват президент Владимир Зеленский, заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори. Об этом политик заявил во время политического собрания в Токио.

«Зеленский заставил страдать многих украинцев», - цитирует экс-премьера издание Japan Times.

Ёсиро Мори упрекнул японские новостные агентства в том, что они однобоко освещают конфликт на Украине, «полагаясь на сообщения из Европы и Соединенных Штатов» и обвинил действующего премьера Японии Фумио Кисиду в том, что тот «однобоко следует за позицией Соединенных Штатов».

Ранее депутат Европарламента Мариани обвинил Зеленского в создании очага напряженности в Европе. Украинский лидер сыграл на заблуждениях западного мира, уговорив его поставить Киеву вооружения, заявил евродепутат.

Также сообщалось, что обозреватель и аналитик из США Эндрю Корибко публично обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке заставить Запад начать Третью мировую войну.

Тем временем Россия направила генсеку ООН письмо о жестоком обращении ВСУ с российскими военнопленными, а зампострпреда РФ при ООН Полянский призвал привлечь Украину к ответственности за ее военные преступления.