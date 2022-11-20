Маск разблокировал аккаунт Трампа в Twitter

Маск разблокировал аккаунт Трампа. Фото: REUTERS

Аккаунт бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в Twitter разблокирован. Это произошло сразу же после того, как новый владелец социальной сети Илон Маск объявил о результатах проведенного им опроса.

Напомним, миллиардер Илон Маск назвал ошибкой блокировку Twitter-аккаунта Трампа и решил привлечь общественность к решению вопроса о возможности восстановления аккаунта Дональда Трампа в этой социальной сети.

Большинство пользователей Twitter, принявших участие в опросе, проголосовали за то, чтобы восстановить аккаунт Трампа.

После того, как доступ к странице Трампа был восстановлен, резко увеличилось количество подписчиков на аккаунт политика. Через полчаса после разблокировки аккаунта у Дональда Трампа было уже больше миллиона подписчиков, тогда как до разблокировки – 320 тысяч.

Ранее сообщалось, что Трамп еще до завершения Маском сделки по покупке Twitter утверждал, что не собирается возвращаться в эту социальную сеть.