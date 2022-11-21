Гросси заявил, что Путин знает все о происходящем на Запорожской АЭС

Гросси заявил, что его удивила осведомленность Путина о Запорожской АЭС. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин осведомлен обо всех деталях происходящего на Запорожской АЭС. Об этом в интервью телекомпании CBS заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлен не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии», - сказал Гросси, комментируя свою беседу с российским президентом. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что был поражен таким уровнем осведомленности Путина.

Гросси добавил, что эксперты агентства при посещении Запорожской АЭС «смогли увидеть все, что нужно было увидеть».

Также глава МАГАТЭ призвал не «играть с огнем» и немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Гросси назвал новости с района электростанции крайне тревожными.

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Тем временем Совет МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к России отказаться от Запорожской АЭС.