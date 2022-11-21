Рогов рассказал об уровне радиации вокруг ЗАЭС после украинских ударов по корпусу с отработанным ядерным топливом Фото: REUTERS

Уровень радиации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после ударов украинских войск по хранилищу с отработанным ядерным топливом находится в норме, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Если говорить о ситуации на атомной станции, пока она контролируема, то есть уровень радиации находится в пределах нормы, в пределах естественного фона для территории, хотя прицельные удары были по второму спецкорпусу. Это корпус, в котором хранится отработанное ядерное топливо, которое затем упаковывается в сухое хранилище отходов ядерного топлива (СХОЯТ). По СХОЯТу тоже были нанесены удары», – рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Кроме того, сообщил Рогов, Вооруженные силы Украины нанесли удары по системе охлаждения. В общей сложности, добавил член ВГА Запорожья, по станции прилетели более 25 снарядов, в том числе два по линии электропередач.

Как отметил Рогов, ВСУ не обстреливали ЗАЭС на протяжении примерно 1,5 месяцев. В прошедшие выходные украинские войска использовали для ударов по станции тяжелую артиллерию М777 с управляемыми снарядами и взрывателями, уточнил он.

Между тем Глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на Запорожской АЭС.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать ЗАЭС.