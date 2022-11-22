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НовостиОбщество21 ноября 2022 22:29

В МАГАТЭ заявили, что ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало от украинских обстрелов

Эксперты агентства заявили, что угроз ядерной безопасности нет
Мария ПАВЛОВА
МАГАТЭ заявило, что при обстрелах Запорожской АЭС ключевое оборудование не пострадало.

МАГАТЭ заявило, что при обстрелах Запорожской АЭС ключевое оборудование не пострадало.

Фото: REUTERS

Ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало при обстрелах, угроза ядерной безопасности отсутствует. Об этом сказано в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по результатам проведенной специалистами агентства инспекции. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью», - сказано в заявлении.

Состояние шести реакторных блоков эксперты назвали стабильным, подтвердив также отсутствие утечек из хранилищ отработанного топлива, свежего топлива, низко-, средне- и высокоактивных отходов.

В то же время эксперты МАГАТЭ выявили нерадиоактивную утечку на Запорожской АЭС после обстрелов.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси призвал не «играть с огнем» и немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Он назвал новости из района электростанции крайне тревожными.

Также сообщалось, что МАГАТЭ требует от РФ передать Запорожскую АЭС Украине. Москва к требованиям международной организации прислушиваться не собирается.