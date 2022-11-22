В МАГАТЭ заявили, что ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало от украинских обстрелов

МАГАТЭ заявило, что при обстрелах Запорожской АЭС ключевое оборудование не пострадало. Фото: REUTERS

Ключевое оборудование Запорожской АЭС не пострадало при обстрелах, угроза ядерной безопасности отсутствует. Об этом сказано в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по результатам проведенной специалистами агентства инспекции. Документ опубликован на сайте ведомства.

«Несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным, и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью», - сказано в заявлении.

Состояние шести реакторных блоков эксперты назвали стабильным, подтвердив также отсутствие утечек из хранилищ отработанного топлива, свежего топлива, низко-, средне- и высокоактивных отходов.

В то же время эксперты МАГАТЭ выявили нерадиоактивную утечку на Запорожской АЭС после обстрелов.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси призвал не «играть с огнем» и немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС. Он назвал новости из района электростанции крайне тревожными.

Также сообщалось, что МАГАТЭ требует от РФ передать Запорожскую АЭС Украине. Москва к требованиям международной организации прислушиваться не собирается.