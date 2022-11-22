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НовостиПолитика22 ноября 2022 0:20

Кабмин ФРГ: Шольц при личном общении с Путиным обращается к российскому президенту на «вы»

Представитель германского правительства Хебештрайт назвал «риторической фигурой» обращение Шольца к Путину на «ты» во время выступления на конференции СДПГ
Мария ПАВЛОВА
Представителю кабмина ФРГ пришлось оправдываться за Шольца, который обратился к Путину на "ты".

Представителю кабмина ФРГ пришлось оправдываться за Шольца, который обратился к Путину на "ты".

Фото: REUTERS

Обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину в ходе выступления на конференции Социал-демократической партии Германии было «риторической фигурой». Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя тот факт, что Шольц, призывая Путина к выводу войск с территории Украины, обратился к российскому президенту на «ты».

Хебештрайт подчеркнул, что в личном общении Олаф Шольц обращается к Владимиру Путину на «вы».

«Федеральный канцлер с российским президентом не на ты, а на вы», - цитирует представителя германского правительства РИА Новости.

Ранее Шольц призвал всех участников саммита G20 обсудить изоляцию России.

Также канцлер ФРГ Щольц назвал использование ядерного оружия на Украине «чертой, которую нельзя переходить» и призвал Россию четко сказать, что она не будет этого делать.