Умер продюсер фильма «Крестный отец» Грэй Фредериксон

Умер один из продюсеров "Крестного отца" Фредериксон. Фото: кадр из видео.

Умер Грэй Фредериксон, один из продюсеров фильма «Крестный отец». Об этом сообщает в понедельник 21 ноября издание The Hollywood Reporter со ссылкой на супругу Фредериксона.

Сообщается, что Грэй Фредериксон скончался после продолжительной болезни, у него было онкологическое заболевание. Он умер в США на 86-м году жизни.

Грэй Фредериксон был одним из продюсеров трилогии «Крестный отец». За вторую часть трилогии он как сопродюсер получил «Оскар». Также Фредериксон известен как один из создателей фильма «Апокалипсис сегодня».

В 2015 году Фредериксон принял участие в создании фильма «Крысы» российского режиссера Угличина о коррупции и изнанке бизнеса.

Ранее сообщалось о смерти актеров Кармине Кариди и Дэнни Айелло из «Крестного отца».

Напомним, знаменитый американский писатель, «король ужасов» Стивен Кинг, по произведениям которого снято немало прекрасных кинокартин, считает самым лучшим из виденных им фильмов вторую часть «Крестного отца».