В Запорожской области сообщили о готовности к действиям на линии соприкосновения добровольческого батальона имени Судоплатова

В Запорожской области сообщили, что батальон добровольцев имени Судоплатова готов к действиям на линии соприкосновения. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Запорожской области сообщили о готовности к действиям в боевых условиях добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Об этом рассказал представитель областной администрации.

«Пока все находимся в формате боевого слаживания, отработки с той техникой, которая существует. Пока задач таких не ставилось, но в принципе мы готовы», - цитирует ТАСС заместителя губернатора области с позывным «Терек».

Сообщается, что добровольцы пока не выезжали на передовую. Среди них есть люди с боевым опытом, готовые выполнять задачи любого характера, отметил собеседник агентства.

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