Илон Маск отменил ряд надбавок и льгот для сотрудников Twitter Фото: REUTERS

Новый владелец Twitter Илон Маск отменил некоторые льготы и надбавки для сотрудников компании. Об этом сообщает портал Verge.

Отмечается, что речь идет о льготах на домашний интернет, оздоровительные услуги, обучение, а также дневной уход за детьми. «Льготы будут со временем пересмотрены и могут быть добавлены обратно, когда финансовая ситуация компании улучшится», - приводит портал попавший в их распоряжение внутренний документ.

Напомним, ранее стало известно, что после приобретения Twitter Иллоном Маском, начались сокращения работников. Сообщалось об увольнении примерно 3,7 тысячи человека, что составляет почти половину общей численности работников. Как писал сайт KP.RU, позже Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обратился к новому владельцу соцсети с призывом соблюдать права человека в компании, а через некоторое время появилась информация о том, что компания пытается вернуть часть сотрудников из-за увольнений по «ошибке».