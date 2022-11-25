Что произошло в ночь на 25 ноября

Европейские государства больше не будут проводить совместные закупки газа из России Фото: REUTERS

LBC сообщает, что многие жители Великобритании стали массово отказываться от сдачи жилья украинским беженцам. В ходе соцопросов британцы говорят, что сами страдают от безденежья и больше не желают помогать переселенцам с Украины.

В Еврокомиссии сообщили, что страны Европейского союза официально договорились об исключении российского газа из совместных закупок.

Президент России Владимир Путин 25 ноября 2022 года проведет встречу с матерями российский военнослужащий, участвующих в спецоперации на Украине.

При этом новой встречи главы государства с российскими военными корреспондентами, освещающими ситуацию в зоне проведения СВО, у Путина пока не запланировано.

Венгерский премьер Виктор Орбан публично пообещал одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии в начале 2023 года. Изначально предполагалось, что соответствующее решение венгерский парламент примет уже в нынешнем году, но в итоге ситуация изменилась.