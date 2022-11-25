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НовостиОбщество25 ноября 2022 4:11

Что произошло в ночь на 25 ноября

Страны-члены Евросоюза решили исключить российский газ из контрактов на совместные закупки
Александр КИСЛОВ
Европейские государства больше не будут проводить совместные закупки газа из России

Европейские государства больше не будут проводить совместные закупки газа из России

Фото: REUTERS

LBC сообщает, что многие жители Великобритании стали массово отказываться от сдачи жилья украинским беженцам. В ходе соцопросов британцы говорят, что сами страдают от безденежья и больше не желают помогать переселенцам с Украины.

В Еврокомиссии сообщили, что страны Европейского союза официально договорились об исключении российского газа из совместных закупок.

Президент России Владимир Путин 25 ноября 2022 года проведет встречу с матерями российский военнослужащий, участвующих в спецоперации на Украине.

При этом новой встречи главы государства с российскими военными корреспондентами, освещающими ситуацию в зоне проведения СВО, у Путина пока не запланировано.

Венгерский премьер Виктор Орбан публично пообещал одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии в начале 2023 года. Изначально предполагалось, что соответствующее решение венгерский парламент примет уже в нынешнем году, но в итоге ситуация изменилась.