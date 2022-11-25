Советник офиса Зеленского заявил, что население Киева некуда эвакуировать в случае ЧС

Советник офиса Зеленского Подоляк подчеркнул, что Украина - это "не инфантильная страна, которая не знает, что делать" Фото: REUTERS

Советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "24 каналу" заявил, что мирным жителям Киева в случае чрезвычайной ситуации некуда переселяться. Об этом в своем телеграм-канале пишет издание "Страна".

"Я не об эмоциях, а о холодном расчете. Поэтому у меня и вопрос – куда же переселять часть Киева, где у нас территория, находящаяся не под ракетными атаками или не потерявшая свет? Куда нам вывезти миллион людей, которые уже даже смогли приспособиться с точки зрения тяжести этой зимой. Которые все понимают и помогают друг другу", - сообщил он. Подоляк также призвал относиться к ситуации предметно и реагировать соответствующе обстоятельствам, "потому что это Украина, а не инфантильная страна, которая не знает, что делать", - подчеркнул он.

Вместе с тем министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в минувший вторник, 15 ноября, в результате ракетных ударов России было повреждено свыше 30 объектов инфраструктуры страны, в том числе и энергетической. По словам министра, повреждения вызвали регулярные веерные отключения по всей Украине.

Не так давно президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске проекта "Пункты Несокрушимости", в рамках которого уже действует более 4000 точек, где граждане Украины могут получить помощь в случае отключения электричества.

"В случае повторения массированных российских ударов и при наличии понимания, что электроснабжение не может быть восстановлено в течение нескольких часов, активизируется работа "Пунктов Несокрушимости" - там будут все основные услуги, включая электричество, мобильную связь и интернет, тепло, воду и аптечки", - пишет Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский на саммите G20 выразил готовность Украины к мирным переговорам, назвав "формулу мира". В числе условий он призвал Россию гарантировать восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.