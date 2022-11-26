В Киевской области возводят фортификационные сооружения

В Киевской области начали строить фортификационные сооружения. Фото: REUTERS

В Киевской области начали возводить фортификационные сооружения. Об этом в пятницу 25 ноября сообщили в городской военной администрации.

Сообщается, что в строительстве принимают участие как военные, так и гражданские инженеры и строители.

«Военные вместе с гражданскими инженерами и строителями проводят работы по наращиванию оборонных способностей города, оборудуются мощные фортификационные укрепления», - цитирует РИА Новости сообщение киевской военной администрации.

Речь идет о строительстве взводных и ротных опорных пунктов, мест укрытия и проживания личного состава, долговременных огневых точек, уточнили в администрации.

Тем временем жители Киева и Львова в соцсетях готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы.

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