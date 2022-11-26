В Ирландии проходят протесты против размещения украинских беженцев

Жители ирландской столицы выступили против концентрации украинских беженцев в центральном районе Дублина. Фото: REUTERS

Жители ирландской столицы протестуют против размещения украинских беженцев в центральном районе Дублина Ист-Уолл. Об этом пишет издание Irish Mirror.

Сообщается, что власти намереваются разместить 380 украинских беженцев в специально переоборудованном здании, но местных жителей «не устраивает такая концентрация беженцев».

В акции протеста приняли участие несколько сотен человек.

Ранее сообщалось, что в Болгарии прекратили кормить украинских беженцев. Закончились выделенные в рамках госпрограммы деньги на еду для украинцев.

Тем временем экс-премьер Японии Мори обвинил Зеленского в страданиях украинцев и упрекнул новостные агентства в однобоком освещении конфликта.

Ранее депутат Киевского городского совета Андрей Витренко предложил жителям украинской столицы переехать на зиму, указав на проблемы с энергетикой в городе.