Бывший замглавы МЧС России Фалеев прогнозирует крах украинской энергосистемы

Эксперт предрек крах украинской энергосистеме. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Украинская энергосистема может обрушиться после массированных ракетных ударов по критически важным объектам. Об этом заявил экс-заместитель главы МЧС России Михаил Фалеев.

«Она (энергетическая система) давно не совершенствовалась, поэтому возможно каскадное обрушение этой системы», - цитирует Фалеева РИА Новости.

Эксперт назвал сильными сторонами украинской энергосистемы ремонтопригодность, региональную закольцованность и универсальные агрегатные элементы.

В случае краха энергосистемы Украину ждет «полный паралич в системе военного управления», добавил он.

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Ранее супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что более 90 процентов граждан страны готовы жить без электричества и отопления в течение двух-трех лет, если речь идет о перспективе членства в Евросоюзе.

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что операторам критической инфраструктуры и чиновникам известно, что делать в случае полного отключения электроэнергии.