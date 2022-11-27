Читатели DM согласились, что украинский кризис выгоден для США

Читатели DM обвинили США в получении прибыли от украинского конфликта. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

США получают огромную прибыль от украинского конфликта. С этим тезисом, озвученном изданием заявил Politico, согласились читатели британского таблоида Daily Mail, которые отметили, что Соединенные Штаты не в первый раз используют конфликты в собственных интересах и упрекнули ЕС в запоздалой реакции на эту ситуацию.

«Дошло наконец? Похоже, ваши лидеры не догадываются, что настоящая цель войны — это посеять хаос в остальном западном мире ради выгоды США. Но уже слишком поздно, чтобы спасти ситуацию», - пишет один из комментаторов.

Другие напоминают, что обе мировые войны в Европе стали для американцев «очень хорошим бизнесом» и отмечают, что Вашингтон де-факто уже давно перестал быть союзником ЕС.

Ранее издание Politiko предрекло Европе экономическую катастрофу из-за курса Байдена по сдерживанию Китая.

Тем временем в США обвинили Зеленского в желании втянуть НАТО в конфликт с Россией.

Стремление США к прибыли от энергокризиса в странах ЕС вызвало негодование европейцев. Подробности здесь на KP.RU.