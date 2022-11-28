Кличко обвинил партию Зеленского в политических манипуляциях в вопросе киевских пунктов обогрева

Кличко призвал правящую партию "Слуга народа" не политизировать вопрос с пунктами обогрева. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Киевский градоначальник Виталий Кличко обвинил правящую на Украине партию «Слуга народа» в переводе вопроса о пунктах обогрева в политическую плоскость. Такое заявление Кличко сделал после того, как президент Украины Владимир Зеленский указал ему и еще нескольким главам городских администраций на некачественную работу по организации этих пунктов.

Кличко опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором пожаловался, что депутаты от партии власти в личных беседах с ним заявляли, что пункты обогрева работают, а потом «публиковали непонятные фото».

«Сегодня, когда все должны работать сообща, начинаются какие-то политические танцы», - заявил Кличко, уточнив, что в Киеве работают более 430 пунктов обогрева с возможностью развертывания еще более ста в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал ряд украинских чиновников за некачественную организацию так называемых «пунктов несокрушимости». Речь идет о главе администрации Киева Виталии Кличко и других градоначальниках.

Тем временем глава партии Зеленского сообщил о закрытии более сотни пунктов обогрева в Киеве. Это связано с отсутствием генераторов, воды и интернета.

Еще в 2019 году Виталий Кличко назвал команду Зеленского «лживыми непрофессионалами».