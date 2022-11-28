Глава МИД Китая: Пекин и Москва не признают однополярную гегемонию

Китай выступает против однополярного мира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва и Пекин не признают однополярную гегемонию и политику грубой силы. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Китай и Россия вместе продвигают многополярный мир и не признают однополярную гегемонию, вместе упорно отстаивают систему международных отношений, ядром которой выступает ООН, и миропорядок на основе международного права, а также не признают политику грубой силы», - цитирует ТАСС заявление Ван И во время встречи с послом РФ в КНР Игорем Моргуловым, которая прошла в воскресенье 27 ноября.

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