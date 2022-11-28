Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили наблюдательный пункт украинских националистических формирований. Об этом в понедельник 28 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на командира артиллерийского подразделений российских Вооруженных сил.

Сообщается, что для уничтожения наблюдательного пункта была использована самоходная артиллерийская установка «Акация».

«Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели», - рассказал собеседник агентству.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили еще около 100 наемников «иностранного легиона» в ДНР. Также поражены шесть единиц бронетехники.

Минобороны России сообщило также, что средства ПВО перехватили управляемый снаряд Excalibur в Сумской области. Также силам ПВО удалось сбить два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Богдановка Херсонской области.

Российские войска уничтожили склад с боеприпасами для РСЗО HIMARS в районе Днепропетровска. На нем хранилось более 100 снарядов, отметили в российском Минобороны.

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