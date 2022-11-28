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НовостиПолитика28 ноября 2022 14:11

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава призвала ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти

Политик назвал Польшу главным организатором множества антироссийских санкционных пакетов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава призвала ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти

Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава призвала ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти

Фото: REUTERS

Власти Польши призвали Евросоюз как можно быстрее отказаться от поставок нефти из России, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов, выступаем за то, чтобы как можно быстрее «выключить» российскую нефть», – сказал глава польского правительства журналистам.

В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва отметила, что потолок цен на российскую нефть должен быть «плавающим». По ее мнению, нужно создать механизм определения максимальной ставки с учетом других рынков, откуда поставляется газ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, назвав данное предложение слишком щедрым для России.

Между тем стало известно, что переговоры о введении потолка цен на российскую нефть в ЕС зашли в тупик.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, принявшим потолок цен.