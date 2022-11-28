Премьер Польши Моравецкий заявил, что Варшава призвала ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти Фото: REUTERS

Власти Польши призвали Евросоюз как можно быстрее отказаться от поставок нефти из России, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Мы как один из главных организаторов, если не сказать главный организатор множества санкционных пакетов, выступаем за то, чтобы как можно быстрее «выключить» российскую нефть», – сказал глава польского правительства журналистам.

В свою очередь министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва отметила, что потолок цен на российскую нефть должен быть «плавающим». По ее мнению, нужно создать механизм определения максимальной ставки с учетом других рынков, откуда поставляется газ.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша и страны Прибалтики отвергли предложенный потолок цен на российскую нефть в районе 65 долларов за баррель, назвав данное предложение слишком щедрым для России.

Между тем стало известно, что переговоры о введении потолка цен на российскую нефть в ЕС зашли в тупик.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы странам, принявшим потолок цен.