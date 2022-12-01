Что произошло в ночь на 1 декабря

Коммунальные услуги в России продолжают дорожать
Фото: RUSSIAN LOOK
Тарифы на ЖКХ в России вырастут на 9% с 1 декабря 2022 года. Изменение сроков индексации тарифов связано с необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране.
В США сообщили о готовности применить в отношении КНДР новые жесткие санкции. В команде американского президента Джо Байдена полагают, что Северную Корею следует "наказать" за ракетные пуски и испытания.
Вооруженные силы РФ активно используют перспективные разработки в ходе военной спецоперации на Украине. Так, участвующие в СВО российские десантники получили новый комплекс разведки "Взор".
Владимир Зеленский сообщил о необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине. При этом садиться за стол переговоров с представителями российских властей украинский лидер по-прежнему не хочет.
В МИД Франции анонсировали начало работы по созданию "трибунала против России" из-за Украины.