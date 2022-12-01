В ЕС заявили, что не будут извиняться за удаленное сообщение о военных потерях Украины

ЕС и Украина добиваются общих целей в расследовании агрессии и преступления, подчеркнула официальный представитель ЕК Дана Спинант Фото: REUTERS

Еврокомиссия не видит необходимости приносить извинения Украине после публикации данных о 100 тысячах погибших военных, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе. По ее словам, ЕС и Украина добиваются общих целей в расследовании агрессии и преступления.

"Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования", — сказала она.

Напомним, вчера Еврокомиссия (ЕК) заявила об удалении опубликованного утром 30 ноября 2022 года видеообращения и письменного заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен информацию о 100 тыс. погибших украинских военных с начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года.

"Большое спасибо тем, кто указал на неточность цифр в предыдущей версии этого видео. Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России", - написала представитель ЕК Дана Спинант в Twitter, комментируя удаление информации.

Несколько ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Россия "по очевидным всем разумным людям причинам" пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. "И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время", - подчеркнул представитель Совета безопасности России.

Тем временем Франция и Китай призвали Россию к прекращению огня в Украине и возобновлению переговоров по урегулированию украинского кризиса дипломатическим путем.