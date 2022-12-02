Путин заявил, что ситуация в мире подталкивает Россию к внутреннему развитию. Фото: REUTERS

Сложившаяся в мире ситуация побуждает Россию к внутреннему развитию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг 1 декабря, выступая на встрече с молодыми учеными, которая прошла в центре «Сириус».

Президент отметил, что за валюту, полученную от продажи энергоносителей, можно приобрести все, что угодно, но такая ситуация убивает собственное производство.

«За нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов. Только своего никогда не будешь ничего производить», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация делает необходимой самостоятельную работу в различных сферах.

«Сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы», - отметил президент.

Также Путин заявил, что нужно дать почувствовать гражданам новых территорий преимущества жизни в России, подчеркнув, что гражданам нужно прежде всего «врасти в российскую действительность».

Кроме того, Владимир Путин призвал правительство уделить внимание развитию служб психологической помощи.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал главную цель существования НАТО: «Удержать русских вне Европы».