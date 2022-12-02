Oil Price: потолок цен на нефть может увеличить доходы России

Обозреватель Слав объяснила, как потолок цен на нефть может увеличить доходы России. Фото: REUTERS

Возможное введение ограничений цен на российскую нефть приумножит сырьевые доходы РФ. Такой вариант развития событий допускает издание Oil Price.

Обозеватель издания Ирина Слав назвала возможные ценовые ограничения «довольно беззубой мерой» и напомнила, что, по мнению экспертов, потолок цен в 65 долларов сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть и не окажет существенного воздействия на Москву. При подобных параметрах мера становится бессмысленной, подчеркнула Ирина Слав.

В то же время в США считают, что потолок цен на нефть из России обернется для G7 неподъемными последствиями и не принесет Западу желаемых результатов.

Ранее сообщалось, что представители Европейского союза больше не рассматривают введение потолка цен на газ как подходящий метод борьбы с энергетическим кризисом, об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на евродипломатов.

Китайский профессор заявил, что ограничение цен на российскую нефть выгодно только США и приведет к глобальному хаосу.