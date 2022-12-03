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НовостиПолитика3 декабря 2022 8:18

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях 3 декабря 2022

Населению рекомендуется не покидать укрытий
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Днепропетровской и Харьковских областях вновь объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковских областях вновь объявили воздушную тревогу

Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины утром в субботу, 3 декабря 2022 года. Об этом сообщается в онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

Населению этих регионов рекомендуется не покидать укрытий.

Напомним, в Днепропетровской области сирены воют уже второй день подряд. В пятницу также объявляли воздушную тревогу и сообщали о взрывах в Днепре. Сведений о разрушениях не приводилось.

Как писал сайт KP.RU, назначенный Киевом глава областной администрации Александр Старух заявил о ракетном ударе по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры подконтрольного ВСУ города Запорожье.

Ранее журналисты выяснили, что в Днепропетровской области фильтрацией населения и зачисткой "пособников России" занимаются польские спецназовцы, переодетые в форму Вооруженных сил Украины.