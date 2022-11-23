Макрон заявил о намерении напрямую поговорить с Путиным в ближайшие дни Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести прямые переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

«Я ожидаю прямого контакта с ним в ближайшие дни по вопросам гражданской атомной энергетики, в первую очередь по Запорожской АЭС, после обмена мнениями с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси», – сказал французский лидер журналистам.

Напомним, ранее Макрон заявлял о намерении позвонить Путину после саммита G20 на Бали.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, со стороны Украины возобновились обстрелы Запорожской АЭС. Минобороны РФ сообщило, что 19 ноября украинская артиллерия выпустила по территории ЗАЭС 11 крупнокалиберных снарядов. Сайт KP.RU писал, зачем Украина продолжает обстреливать ЗАЭС.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачев предупредил о риске атомной аварии на ЗАЭС. Он, что обстрелы со стороны Украины вызваны двумя факторами «успешной контрактацией работников ЗАЭС» и принятием Советом МАГАТЭ резолюции по станции. Лихачев назвал этот документ неадекватным и высказал мнение, что украинская стороны посчитала резолюцию неким разрешением вести огонь по ЗАЭС.

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