Минобороны России и Белоруссии подписали протокол об обеспечении региональной безопасности Фото: Telegram-канал Минобороны Белоруссии

Россия и Белоруссии подписали протокол об обеспечении региональной безопасности в военной сфере, сообщает белорусское Министерство обороны.

«Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу подписали протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере», – сказано в Telegram-канале ведомства.

В субботу, 3 декабря, Шойгу прилетел в Минск на переговоры с белорусским коллегой. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, рассказали в Минобороны Белоруссии.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составили белорусские подразделения.

В середине октября совместная региональная группировка войск Союзного государства начала сосредоточение на территории Белоруссии.

Подписывайтесь на новый подкаст Радио «Комсомольская правда», в котором мы рассказываем, что будет дальше.