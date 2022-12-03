Шойгу обсуждает с Лукашенко боевую подготовку и защиту территориальной целостности Фото: Максим Гучек/ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят переговоры в Минске, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Глава российского Минобороны и белорусский лидер обсуждают вопросы боевой подготовки и защиты территориальной целостности двух стран. Кроме того, на переговорах стороны обсудят высказывания бывшего президента Украины Петра Порошенко, уточняется в сообщении.

Напомним, в ходе визита в Минск глава российского Минобороны подписал со своим коллегой протокол о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. Кроме того, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

Как писал сайт KP.RU, ранее президенты РФ и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В середине октября совместная группировка войск Союзного государства начала сосредоточение на территории Белоруссии.