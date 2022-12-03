В ЛНР сообщили о переброске ВСУ трех группировок с наемниками в район Кременной

ВСУ перебросили в направлении города Кременная в ЛНР Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины перебросили в направлении города Кременная в Луганской народной республике три группировки с иностранными наемниками, сообщил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко.

«Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная», – сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Марочко, в районе Кременной были выявлены группировками с наемниками из Польши и Германии.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепропетровской области фильтрацией населения и зачисткой «пособников России» занимаются польские спецназовцы, переодетые в украинскую форму.

В начале ноября российские артиллеристы уничтожили польских наемников в Харьковской области.

О том, как наемники из Польши кидали гранаты и стреляли в мирных жителей в Харьковской области, читайте здесь на KP.RU.

Подписывайтесь на новый подкаст Радио «Комсомольская правда», в котором мы рассказываем, что будет дальше.