Совет законодателей предложил создать реестр запрещенных видеоигр в России Фото: REUTERS

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила правительству РФ создать реестр запрещенных видеоигр по типу списка экстремистских материалов. Об этом заявил председатель комиссии, глава Законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев.

"Считаем целесообразным предложить правительству рассмотреть возможность создания реестра запрещенных компьютерных игр по аналогии с содержанием списков экстремистских материалов", - добавил он.

По его словам, прошли активные обсуждения и модернизация инициативы среди парламентариев российских регионов. Депутаты "предложили интересные идеи", которые создадут противодействие создателям "вредных для детей" видеоигр.

"Во многих компьютерных играх иностранного производства пропагандируется культ насилия, жестокости, бывает и порнография, нецензурная брань, экстремистская и террористическая деятельность, недостоверная информация", - считает Киселев.

Предложение зафиксировали в парламенте 6 декабря 2022 года по итоговому решению комиссии.

Напомним, российский лидер Владимир Путин 5 декабря 2022 года подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ (нетрадиционных сексуальных отношений) в стране. Новая норма предполагает запрет ЛГБТ-пропаганды в книгах, фильмах, компьютерных играх, СМИ и рекламе, а также иных информационных носителях.

В ходе обсуждений законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что приравнивать “нетрадиционалов” к “традиционалам” недопустимо. Она считает, что “однополая любовь” не имеет права “на существование, как и брачные отношения между мужчиной и женщиной”.

“Вопрос в том, что запрещается пропагандировать весь этот образ жизни, навязывать его, создавая тем самым, может быть, неверное представление”, - подчеркивает Останина.

При этом, спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден, что законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений направлен на защиту россиян, а не ограничение прав и свобод ЛГБТ-сообщества со стороны власти.