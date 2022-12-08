Полиция Перу задержала президента Педро Кастильо после импичмента

В Перу полиция задержала экс-президента Кастильо. Фото: REUTERS

В Перу правоохранительные органы задержали экс-президента страны Педро Кастильо. Об этом сообщает в среду 8 ноября издание El Comercio.

Сообщается, что Кастильо был доставлен в полицейский участок в столице Перу Лиме. Издание публикует фото задержанного экс-президента.

Тем временем вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу на пост президента страны. Сообщается, что церемония состоялась в 15.00 по местному времени, что соответствует 23.00 по московскому времени во время пленарного заседания перуанского Конгресса.

Ранее сообщалось, что президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске парламента и введении в стране комендантского часа. В ответ распущенный президентом парламент объявил ему импичмент.

Напомним, Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу в 2021 году с лозунгом, что в богатой стране больше не будет бедных. При этом самого его называют самым бедным президентом в истории республики. Кастильо родился и вырос в крестьянской семье, работал школьным учителем, а позже стал профсоюзным деятелем. Известность 51-летний Кастильо получил, когда возглавил забастовку, заставившую правительство пойти на повышение зарплат.