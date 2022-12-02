Кличко допустил, что Киев останется без центрального отопления до весны

Мэр Киева Кличко допустил, что жителям украинской столицы придется провести зиму без отопления и с отключениями электроэнергии. Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Отключения света в Киеве могут продлиться до весны, также зиму 2022-2023 украинская столица может провести без отопления. Такой вариант развития событий допустил мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинским СМИ.

Кличко предупредил киевлян, что они должны быть готовы к периодическим плановым, аварийным и экстренным отключениям электроснабжения.

Также он допустил отключение отопления в Киеве до весны, если при минусовой температуре в течение суток не будет тепла и воды.

«Если в течение 24 часов при внешней температуре минус 5 градусов не будет отопления и воды, нам нужно будет сливать системы отопления в Киеве, потому что это может привести к повреждению систем жизнеобеспечения», - цитирует ТАСС заявление Виталия Кличко.

Мэр Киева признал, что в случае такого развития событий киевлян не спасут пункты обогрева.

Напомним, 24 ноября Виталий Кличко сообщил, что 70% Киева обесточено, а на правом берегу Днепра нет водоснабжения.

Также сообщалось, что аварийные отключения света начались по всей Украине 28 ноября 2022 года. Дефицит мощности составил 27%.

Тем временем на Украине возникли проблемы с производством хлеба из-за отключений электроэнергии. Вице-президент ассоциации пекарей Украины заявил, что даже плановые отключения света для хлебопекарной промышленности не подходят.

Ранее аналитик Юшков допустил блэкаут на всей Украине при отключении АЭС.