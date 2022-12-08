В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах и опасности пришедшего в Россию свиного гриппа

Анна Попова рассказала о свином гриппе, снова пришедшем в Россию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вариант гриппа, который распространяется сейчас в России, наносит самый серьезный ущерб здоровью. Подробности рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Поповой, это так называемый свиной грипп. Он вызывает большое количество серьезных осложнений, а среди людей с ослабленным здоровьем нередки летальные исходы.

«Это вирус гриппа А (H1N1) пандемического девятого года, первый раз в девятом году он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения. И вызвал пандемию девятого-десятого годов», - напомнила Попова, отметив, что инкубационный период заболевания составляет от нескольких часов до семи дней.

Также в Роспотребнадзоре рекомендовали переводить классы с посещением ниже 80% на дистанционное обучение из-за вируса.

Тем временем ученые допустили, что перспектива заразиться COVID-19 и свиным гриппом одновременно вполне реальна.

Ранее историк Эйнсли Хоторн, изучающая различные факты о медицине, предположила, чем может закончиться пандемия коронавирусной инфекции.