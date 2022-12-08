На Украине сообщили о взрывах в Одессе и Херсоне Фото: REUTERS

Звуки взрывов прогремели в четверг, 8 декабря, в Одессе, передают украинские СМИ.

Как пишет в своем Telegram-канале издание «Страна.ua», «сообщают о взрывах в Одессе». При этом в городе воздушная тревога не объявлялась.

Между тем издание «Общественное. Одесса» сообщает, что в городе слышны звуки, похожие на работу систем противовоздушной обороны. Также сообщается о взрывах в Херсоне.

Напомним, в Киеве, Одессе и Днепре накануне продолжились незапланированные отключения электроэнергии.

В четверг, 8 декабря, на Украине в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог в стране.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.