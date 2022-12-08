Spiegel: У планировавших госпереворот в Германии изъяли мечи и золото

У планировавших госпереворот в Германии изъяли мечи и золото Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германская полиция изъяла у задержанных по подозрению в попытке государственного переворота мечи и золото, рассказали источники, знакомые с деталями задержания.

По информации газеты Spiegel, полицейские конфисковали у заговорщиков девятимиллиметровые пистолеты, мечи, ножи, электрошокеры, боевые каски, приборы ночного видения. Кроме того, были изъяты 130 тысяч евро, большое количество золота и серебра, а у полицейских, входящих в круг подозреваемых, – табельное оружие.

В сообщении отмечается, что злоумышленники из числа сотрудников полиции пытались завербовать своих коллег. Для этого они устроили с ними тайную встречу на севере Германии, сказал собеседник издания.

Как писал сайт KP.RU, подозреваемые в подготовке к совершению государственного переворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки. Такое заявление сделали в среду, 7 декабря, в Генпрокуратуре ФРГ. Среди 22 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России.

Немецкий политик, депутат Бундестага Штеффен Котре считает попытку госпереворота в Германии намерением правительства страны скрыть в энергетической и экономической политике.