Британцы рассказали, почему испытывают чувство стыда из-за украинцев

Британцы рассказали, почему испытывают стыд из-за украинских беженцев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Британцы начинают испытывать стыд из-за украинских беженцев. О проблеме рассказала британская журналистка Дженни Мюррей в статье для издания The Daily Mail.

Мюррей отмечает недостатки программы «Дома для Украины», которые проявились спустя девять месяцев после запуска программы и напоминает о резком увеличении в Англии числа бездомных украинских беженцев. Журналистка пишет, что украинцам невероятно трудно найти частное жилье, которое они могли бы оплачивать самостоятельно.

«Радость от помощи отчаявшимся превратилась в чувство стыда за желание вернуть себе свою привычную жизнь», - пишет Дженни Мюррей.

Напомним, украинская беженка напала с ножом на сотрудницу банка в Польше. Налетчицу задержали охранник банка и пожилая женщина с костылем.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе украинских беженцев обяжут платить за еду и стирку для ускорения интеграции. На всем готовом украинцы смогут жить только пять недель.

Также сообщалось, что украинские беженцы разочарованы, что в Новой Зеландии им предоставляют «визы, больше похожие на рабочие, чем на гуманитарные».