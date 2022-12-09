Причиной взрыва газа в жилом доме в Рязани стал самогонный аппарат Фото: Telegram-канал главы Рязанской области Павла Малкова

В жилом доме в Рязани произошел взрыв бытового газа, причиной инцидента стал самогонный аппарат.

«Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат», – передает ТАСС слова представителя экстренных служб города.

Взрыв газа случился в двухэтажном жилом доме. В результате произошло частичное обрушение, повреждения получили две квартиры на первом и втором этажах. Спасатели обнаружили под завалами двух человек, их удалось спасти.

В свою очередь в прокуратуре Рязанской область рассказали, что взрыв произошел в газовой колонке дома, вызвав обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажами. В настоящее время ведомство проводит проверку инцидента.

Напомним, вечером 4 декабря в Нижневартовске прогремел взрыв в жилом доме на улице Мира. В результате ЧП обрушились второй и третий этажи. Причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва в Нижневартовске четверым потребовалась госпитализация, еще шесть жильцов получили смертельные травмы.