Экс-министр финансов Польши Косьчиньский заявил о предательстве со стороны Евросоюза

Бывший министр финансов Польши назвал действия ЕС "предательством". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержка выделения Евросоюзом 35 млрд евро на восстановление экономики Польши после пандемии ковида может расцениваться как предательство со стороны ЕС. Такое мнение высказал бывший министр финансов этой страны Тадеуш Косьчиньский в интервью британскому изданию The Daily Express.

По мнению Косьчиньского, ЕС «вонзил нож в спину» Польши, выдвигая условием получения денег проведение Варшавой определенных реформ в части соблюдения европейских норм верховенства права. По мнению политика, в свете продолжающегося на Украине конфликта ЕС не должен акцентироваться на подобных нюансах.

Ранее Варшава ужесточила риторику в отношении Брюсселя из-за отказа выделить деньги на борьбу с пандемией COVID-19.

Напомним, в октябре 2021 года Конституционный суд Польши подтвердил, что нормы конституции страны имеют приоритет над законодательством ЕС. В тот же день Еврокомиссия выступила с заявлением, в котором жестко заявила: «Законодательство ЕС имеет приоритет над национальным законодательством, включая конституционные положения».

Тем временем поляков разозлил призыв Моравецкого к продолжению помощи Киеву.