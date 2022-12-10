Французский политик Филиппо обвинил Зеленского в истощении военных запасов

Французский политик Филиппо назвал поставки вооружения Украине полным безумием Фото: REUTERS

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за истощение запасов арсенала Пятой республики и потребовал от ЕС прекратить поставки вооружения Киеву.

"Военные запасы в целом исчезли". Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!" — написал Филиппо в своем посте в Twitter.

Ранее Филиппо заявлял, что Соединенные Штаты "устали" от Владимира Зеленского и призывают его к мирным переговорам с Россией.

Напомним, США и их союзники в некоторых кругах обсуждают мирное урегулирование конфликта в Украине, пишет издание The Wall Street Journal, уточняя, что при этом большая часть членов НАТО поддерживают инициативу поставок вооружения Киеву и не видит перспектив мирного разрешения.

В свою очередь, на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучивал "формулу мира" и выразил готовность к переговорам с Москвой, подчеркнув, что России среди прочего необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, что приведет к мирному урегулированию конфликта.