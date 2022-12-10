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НовостиПолитика10 декабря 2022 19:00

Французский политик Филиппо обвинил Зеленского в истощении военных запасов

Французский политик Филиппо назвал поставки вооружения Украине полным безумием
Владимир РОМАНЕНКО
Французский политик Филиппо назвал поставки вооружения Украине полным безумием

Французский политик Филиппо назвал поставки вооружения Украине полным безумием

Фото: REUTERS

Французский политик Флориан Филиппо раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за истощение запасов арсенала Пятой республики и потребовал от ЕС прекратить поставки вооружения Киеву.

"Военные запасы в целом исчезли". Но мы продолжаем отправлять Зеленскому оружие и боеприпасы. Давайте остановим это полное безумие!" — написал Филиппо в своем посте в Twitter.

Ранее Филиппо заявлял, что Соединенные Штаты "устали" от Владимира Зеленского и призывают его к мирным переговорам с Россией.

Напомним, США и их союзники в некоторых кругах обсуждают мирное урегулирование конфликта в Украине, пишет издание The Wall Street Journal, уточняя, что при этом большая часть членов НАТО поддерживают инициативу поставок вооружения Киеву и не видит перспектив мирного разрешения.

В свою очередь, на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучивал "формулу мира" и выразил готовность к переговорам с Москвой, подчеркнув, что России среди прочего необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, что приведет к мирному урегулированию конфликта.