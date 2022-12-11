Канцлер Австрии заявил о готовности и впредь поддерживать контакты с Путиным Фото: REUTERS

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о своей готовности и впредь поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, при условии, что это будет способствовать прекращению огня на Украине.

Глава австрийского правительства напомнил, что Австрия нейтральная страна, которая имеет особый статус в Евросоюзе. «И именно по этой причине... мне было важно попытаться сыграть посредническую роль в переговорах», - заявил он.

Нехаммер заявил о двух разговорах с Путиным, отметив, что в одном из них «речь шла об "открытии" Одессы, это были сложные переговоры». «Если есть шанс, я готов делать это впредь, если это будет способствовать миру и возможному прекращению огня», - сказал канцлер.

Напомним, днем ранее, 10 декабря, жители Вены, вышли на массовый митинг, требуя от австрийских властей пересмотреть решение об антироссийских санкциях. Как писал сайт KP.RU, мероприятие собрались несколько сотен жителей. Его также посетил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который ранее заявил, что от ограничительных мер в первую очередь пострадали сами европейцы, а Россия продолжает развиваться.