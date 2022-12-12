Глава Минфина США заявила, что потолок цен на российскую нефть оправдал свои ожидания

Министр финансов США Йеллен подчеркнула, что ограничения "подорвали" возможность России снабжать спецоперацию в полной мере Фото: REUTERS

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что установленный потолок цен на российскую нефть работает в соответствии с ожиданиями, возложенными на эти ограничения. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS.

"Первой целью (политики потолка цен) является ограничение прибыли, которую получает Россия <...>. Вторая цель заключается в том, <...> что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать (на рынок), потому что Россия является значимым поставщиком нефти на рынок", - сказала она.

На вопрос журналистов о целях Йедден также добавила, что ограничения ввели не столь давно, однако есть основания полагать, что "пока все идет нормально".

"Я бы сказала, что возможности России снабжать свои войска были очень значительно подорваны санкциями и мерами экспортного контроля", - добавила глава Минфина США.

Напомним, до введения потолка цен на нефть Министерство финансов России направило из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 259,7 млрд рублей на покрытие дефицита в федеральном бюджете.

В свою очередь глава Минфина РФ Антон Силуанов спрогнозировал дефицит российского бюджета по итогам 2022 года. Он также отметил, что дефицит ожидается и в 2023 году.

При этом в Кремле полагают, что бюджет России не понесет потерь в связи с введением потолка цен на нефть, поскольку предложенный лимит соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье, заявил президент Владимир Путин.