Вучич не просил Путина о помощи из-за ситуации в Косово Фото: REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич не просил президента России Владимира Путина о помощи из-за ситуации в Косово, однако в любом случае Москва заинтересована в урегулировании в этом регионе. Такое заявление в понедельник, 12 декабря, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, таких обращений не было. Но, вы знаете, что в любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами, и, конечно, мы болеем всей душой за то, чтобы эта напряженность как можно быстрее спала», - заявил представитель Кремля, отметив, что самое главное, чтобы «все права сербов были обеспечены».

Напомним, в минувшие воскресенье, 11 декабря, появилось сообщение о том, что спецназ полиции самопровозглашенного Косово занял объект на важнейшей плотине на севере края. Незадолго до этого в тот же дань полиция Косово сообщила о трех перестрелках с неизвестными на севере края, заявив, что огонь был открыт по полицейским «членами определенных криминальных групп, которые блокировали трассы».

Как писал сайт KP.RU, президент Сербии объявил о планах Белграда направить запрос НАТО о вводе в Косово контингента сил безопасности, а позже он также заявил о серьезном обострении ситуации в регионе.