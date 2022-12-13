Мишустин заявил, что странам Запада не удалось дестабилизировать экономику России санкциями

Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и на дестабилизацию общества, считает премьер Мишустин Фото: REUTERS

Запад недооценил устойчивость экономики России, когда ввел санкции с целью повлиять на жизнь в стране, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он сказал на встрече с членами экспертного совета при кабмине.

"Действия западных стран были направлены на разрушение российской экономики и на дестабилизацию общества. Однако оппоненты недооценили устойчивость нашей системы к влиянию извне, возможности всех сил по ее поддержке", - заявил глава правительства.

Тем временем министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что установленный потолок цен на российскую нефть работает в соответствии с ожиданиями, возложенными на эти ограничения.

Ранее стало известно, что Европейский союз занимается активной разработкой девятого пакета санкций в отношении России из-за конфликта в Украине. Об этом на пресс-конференции в Финляндии заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет нацелен на то, чтобы ослабить предельно экономику России из-за ее намерений продолжать спецоперацию. ЕС будет работать над ограничениями до тех пор, пока Украина не победит.