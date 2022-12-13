В Пентагоне не наши доказательств противозаконного использования Киевом западного оружия

В Пентагоне не нашли доказательств противозаконного использования поставляемого Западом Киеву оружия. Фото: REUTERS

Пентагон не располагает доказательствами использования Киевом западной военной помощи в противозаконных целях. Об этом во вторник 13 декабря сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

«На данный момент у нас нет информации, заслуживающей доверия информации, которая бы указывала на какое-либо на переориентирование украинской помощи на незаконные цели», - сказал Райдер во время брифинга. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте американского оборонного ведомства.

Ранее Минобороны США направляло на Украину инспекцию для контроля за целевым применением переданных западом в качестве военной помощи вооружений после ряда сообщений о том, что поставляемое Украине западное оружие оказывается на черных рынках Северной Европы.

Тем временем посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам. Его в таком количестве, что «хватит на десятилетия», имеют организованные преступные сообщества не только в Финляндии, но и, фактически, всего севера Европы. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что в Крыму ФСБ накрыла канал поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из Украины.

В то же время власти Италии заявили, что пока не будут поставлять новое оружие Украине. Официальный Рим считает, что военные поставки Киеву точно не приближают разрешение украинского кризиса.