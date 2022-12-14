Сальдо: замгенсека ООН Гриффитс нарушил порядок пересечения российской границы

Сальдо прокомментировал визит замгенсека ООН в Херсон, заявив о нарушении им порядка пересечения российской границы. Фото: REUTERS

Зам генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс нарушил порядок пересечения российской границы. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя визит Гриффитса в Херсон, который состоялся во вторник 13 декабря.

«Вроде бы и представитель уважаемой организации, а нарушил порядок пересечения государственной границы Российской Федерации», - написал Сальдо в своем Telegram, назвав поступок Гриффитса «бессовестным, стыдным и неприличным».

Врио губернатора отметил, что, настоящей целью Мартина Гриффитса было не оказать помощь херсонцам, а «демонстративно показать, что он действует от всего «мирового сообщества».

Напомним, в результате проведенных в сентябре 2022 года референдумов ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсон проголосовали за присоединение к России.

В ноябре 2022 года генерал Суровикин заявил о необходимости отвода российских войск из Херсона и эвакуации мирных жителей.

Почему Россия ушла из Херсона, читайте здесь на KP.RU.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.