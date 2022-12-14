Украинские военные на Купянском направлении попали под удар из-за фонариков

Российские разведчики рассказали, как солдаты ВСУ попали под удар из-за фонариков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа украинских военных попала под удар после того, как воспользовалась фонариками в темное время суток. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на командира разведывательной группы специального назначения Западного военного округа, которая находится на линии боевого соприкосновения на Купянском направлении.

«Сегодня утром наши «друзья» по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить», - рассказал собеседник агентству, добавив, что по расположению ВСУ нанесли удар из гранатометов.

Ранее сообщалось, что мобилизованные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении.

Также сообщалось, что ВС России уничтожили более 40 украинских военных и иностранных наемников на Купянском направлении. На других направлениях ВСУ потеряли более 130 человек.

Тем временем Денис Пушилин заявил, что российские войска скоро освободят Марьинку в ДНР. Под огневым контролем находится уже более 70% территории города, отметил врио главы ДНР.

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