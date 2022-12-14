МИД Британии объявил о новом пакете военной помощи Украине на 50 миллионов фунтов Фото: Shutterstock

Великобритания направит Украине новый пакет военной помощи на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов, сообщает министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

Как уточняется в Twitter ведомства, пакет помощи включает 125 зенитных орудий и средства для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Лондон поставит Киеву зенитные установки и ракеты для систем противовоздушной безопасности. Британский премьер добавил, что для каких-либо переговоров по урегулированию конфликта на Украине Россия должна отвести свои войска

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось о планах Великобритании поставить Украине тысячу ракет класса «земля-воздух». Кроме того, Соединенное Королевство передаст Вооруженным силам Украины три вертолета Sea Kings.