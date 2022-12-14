У готовивших госпереворот в Германии конфисковали 40 единиц огнестрельного оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция конфисковала у организаторов государственного переворота в Германии 40 единиц огнестрельного оружия, рассказали источники, близкие к расследованию инцидента.

Как передает The New York Times, в ходе рейдов полицейские обнаружили у заговорщиков 40 единиц огнестрельного оружия в 150 населенных пунктах ФРГ. Кроме того, были конфискованы несколько тысяч патронов для оружия, которое, как полагает следствие, спрятано в тайниках.

Во время обысков были также найдены более 100 договоров о неразглашении планов заговорщиков по штурму здания Бундестага, арестам его депутатов и убийству канцлера ФРГ. Согласно договорам, нарушение соглашения должно было караться смертью.

Напомним, ранее стало известно, что германская полиция изъяла у задержанных по подозрению в попытке государственного переворота мечи и золото.

Как писал сайт KP.RU, подозреваемые в подготовке к совершению государственного переворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки. Такое заявление сделали в среду, 7 декабря, в Генпрокуратуре ФРГ. Среди 23 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России.