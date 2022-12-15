Власти Молдавии готовятся подать в суд на «Газпром» за «неисполнение условий контракта»

Молдавия готовится подать в суд на "Газпром". Фото: REUTERS

Власти Молдавии не исключают судебного разбирательства с российской компанией «Газпром», которая якобы спровоцировала энергетический кризис в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Молдавии Андрея Спыну.

По словам Спыну, Кишинев готовится подать в суд на российский концерн «за невыполнение контракта» и потребовать «компенсации ущерба».

«Газпром» виноват в том, что мы вынуждены закупать газ и электроэнергию на международном рынке», - заявил Спыну, добавив, что Кишинев считает «суверенным правом» хранение закупленного у «Газпрома» газа в хранилищах на территории Украины.

Напомним, Молдавия целенаправленно оставила часть газа в сетях Украины, так как он не был использован из-за теплой погоды, а вернуть его для хранения невозможно. Об этом заявил руководитель «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Ранее Спыну также заявлял, что правительство Молдавии рассматривает варианты обращения в суд и взысканий с «Газпрома» компенсации за сокращение поставок газа в республику.

Тем временем «Газпром» напомнил Молдавии о своем праве прекратить поставки газа. В дальнейшем любые просьбы молдавской стороны, предполагающие изменения контрактных условий, будут оформляться «только в виде соответствующих дополнений к контракту», отметили в компании.