WSJ: Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию

Китай взял курс на расширение экономических связей с Россией. Фото: REUTERS

Китайский лидер Си Цзиньпин делает долгосрочную ставку на Россию и предполагает наладить с РФ более тесные экономические связи. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в китайском правительстве на уровне советников.

«Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию», - пишет издание.

Сообщается, что Си Цзиньпин поручил наладить более тесные экономические связи с Россией и увеличить импорт российской нефти, газа, сельхозпродукции, увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру.

WSJ в публикации также вспоминает, что Си Цзиньпин назвал «чепухой» утверждения экспертов китайского университета Циньхуа о том, что у российской экономики якобы «нет будущего».

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Напомним, к июлю товарооборот между Россией и Китаем достиг 97,7 млрд долларов и это еще не конец.

Тем временем вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и Китай переходят на оплату энергоресурсов в национальной валюте.