WSJ: Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию

Китай взял курс на расширение экономических связей с Россией.
Фото: REUTERS
Китайский лидер Си Цзиньпин делает долгосрочную ставку на Россию и предполагает наладить с РФ более тесные экономические связи. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в китайском правительстве на уровне советников.
«Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию», - пишет издание.
Сообщается, что Си Цзиньпин поручил наладить более тесные экономические связи с Россией и увеличить импорт российской нефти, газа, сельхозпродукции, увеличить инвестиции в российскую инфраструктуру.
WSJ в публикации также вспоминает, что Си Цзиньпин назвал «чепухой» утверждения экспертов китайского университета Циньхуа о том, что у российской экономики якобы «нет будущего».
Сможет ли Китай заменить России Запад, читайте здесь на KP.RU.
Напомним, к июлю товарооборот между Россией и Китаем достиг 97,7 млрд долларов и это еще не конец.
Тем временем вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия и Китай переходят на оплату энергоресурсов в национальной валюте.